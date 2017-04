Serie D girone I: Sicula Leonzio, è comunque festa

Sicula Leonzio, alla fine si festeggia comunque: l'amarezza per il ko esterno contro il Rende viene spazzata via dal clamoroso passo falso della Cavese, che perde in casa 3-2 contro il Roccella e di fatto consegna agli avversari la gloria. A tre giornate dalla fine, la squadra di mister Francesco Cozza rimane al comando con dieci punti di vantaggio: la promozione in Lega Pro è cosa fatta.





La Sicula, sconfitta 1-0 nell'anticipo dopo ben quindici successi consecutivi (rete decisiva di Gigliotti) ritrova i professionisti dopo ben ventitrè anni di assenza: all'epoca si chiamava Atletico Leonzio.