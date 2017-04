Serie D girone I, Sersale-Sarnese 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Sesale-Sarnese 0-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ferrarizzi.

La Sarnese vince e convince: i ragazzi di Esposito conquistano tre punti pesantissimi in ottica playout grazie al gol siglato ad inizio ripresa da Figliola, su calcio di rigore. Grazie a questo risultato ai campani basterà un pareggio per qualificarsi automaticamente ai playout: in caso di arrivo a pari punti col Castrovillari, invece, saranno i calabresi a qualificarsi in virtù degli scontri diretti.

SERSALE-SARNESE 0-1