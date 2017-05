Serie D girone I, Sarnese-Gela 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Sarnese-Gela 0-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Squitieri.

Bastava un punto alla Sarnese per affrontare il Roccella ai playout: d'altro canto, però, al Gela interessava vincere per sperare nella qualificazione playoff, dopo i quattro punti di penalizzazione comminati alla Palmese in settimana. Ad avere la meglio sono i siciliani, che al 21' passano in vantaggio con Kosovan: playoff raggiunti, mentre i campani dovranno confrontarsi nei preliminari playout contro il Castrovillari e, in caso di successo, in guadagnerebbero la finale contro il Roccella.

SARNSE-GELA 0-1