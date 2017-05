Serie D girone I, Roccella-Gladiator 5-2: tabellino e highlights. Diretta

Roccella-Gladiator 5-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Muscolo.

Il Roccella stampa cinque gol in faccia al Gladiator e può ora preparasi al meglio in vista dei playout. A passare per primi in vantaggio sono gli ospiti, a segno con De Carolis al 2', ma i calabresi reagiscono con forza e ribaltano lo svantaggio grazie ai centri di Femia, Tedesco e Rodriguez. I campani ci credono e accorciano le distanze con Varriale, ma Pelle firma la doppietta che vale il defintivo 5-2.

ROCCELLA-GLADIATOR 5-2