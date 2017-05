Serie D girone I, Pomigliano-Sancataldese 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Pomigliano.Sancatadese 3-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gobbato.

Il Pomigliano chiude la stagione con una vittoria casalinga convincente contro una Sancataldese spenta e mai in partita. La prima frazione si chiude col vantaggio del Pomi, in gol in avvio di gara con Suriano: nella ripresa, Alfano porta il risultato sul 2-0 grazie a un pregevole colpo di testa, mentre il tris è ad opera di Liberti.

POMIGLIANO-SANCATALDESE 3-0