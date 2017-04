Serie D girone I, Pomigliano-Aversa Normanna 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Pomigliano-Aversa Normanna 0-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Gobbato.



L'Aversa Normanna batte il Pomigliano 0-1 e conquista tre punti fondamentali in chiave playout. Il primo tempo si chiude senza grandi emozioni, ma nella ripresa sono gli ospiti a passare in vantaggio al minuto 59 con Scalzone, il migliore in campo quest'oggi. Con questo punteggio la formazione di Chianese sale a 38 punti, mentre il Pomi resta fermo a quota 42

.POMIGLIANO-AVERSA NORMANNA 0-1