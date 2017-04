Serie D girone I, Palmese-Frattese 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Palmese-Frattese 3-0 giocata oggi, sabato 29 aprile 2017 alle ore 16.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lopresti.





Al Lopresti termina 3-0 per la, che batte lae conquista aritmeticamente la qualificazione ai. I neroverdi passano in vantaggio ad inizio gara grazie a un eurogol di, che all'' fa esplodere un destro dai 18 metri che non lascia scampo a. Dopo lo scossone per il vantaggio dei padroni di casa, la formazione campana prova a reagire, ma al' sono di nuovo i calabresi a sfiorare il gol del raddoppio con. La ripresa si apre subito con una traversa colpita al minutoda. I calabresi reggono e al' trovano il raddoppio con, abile a battere l'estremo difensore avversario con un piattone all'interno dell'area di rigore e, infine, all'', arriva il terzo gol di, che fulminacon un siluro dai 25 metri.

PALMESE-FRATTESE 3-0