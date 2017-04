Serie D girone I, Igea Virtus-Sicula Leonzio 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Igea Virtus-Sicula Leonzio 0-1 giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 29a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del D'Alcontres.



IGEA VIRTUS-SICULA LEONZIO 0-1



Un gol di Gallon al 40' regala il successo alla Sicula Leonzio nell'attesissimo big-match contro l'Igea Virtus Barcellona. In un campo ai limiti della praticabilità, i lentinesi creano più pericoli in avvio e concretizzano la pressione con il gol di testa di Gallon che non lascia scampo a Vitale. Nella ripresa, l'Igea Virtus preme ma, all'ora di gioco, spreca un calcio di rigore con capitan Crinò che centra in pieno la traversa. A nulla serve il forcing finale, la Sicula Leonzio vince 1-0 e porta a dieci i punti di vantaggio sulla Cavese seconda, un distacco rassicurante quando mancano cinque giornate alla fine.



MARCATORE: 40' Gallon.

IGEA VIRTUS: Vitale, Fontana, Dall'Oglio, Cassaro, Cozza, Di Stefano (57' Lescano), Dalia (75' Mosca), Di Grazia (63' Pitarresi), Crinò, Longo, Isgrò. A disp. Inferrera, Bucca, Lanza, Crifò, Lopez, De Pesquale. All. Raffaele.

SICULA LEONZIO: Polverino, Orefice, Cacciola, Catinali, Porcaro, Scoppetta, Sibilli, Marino, Gallon (61' Randis), D'Amico, Rabbeni (61' Savanarola). A disp. Biondi, Gaudio, Lomasto, Cerra, Assenzio, Lia, Calabrese. All. Cozza.

ARBITRO: Colombo di Como.



: ammonito Cacciola (S).