Serie D girone I, Gladiator-Cavese 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Gladiator-Cavese 1-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Piccirillo.

La Cavese, già aritmeticamente qualificata ai playoff, cade fuori casa sul terreno di gioco del Gladiator, che conquista la vittoria di misura nel derby grazie al gol messo a segno al 55' da Scielzo. Gli ospiti producono poco: l'unica vera occasione capita a Ciarcià nel corso del primo tempo, ma la sua punizione dal limite non trova la porta difesa da Patella. I neroazzurri salgono a 48 punti, mentre i cavesi scendono al terzo posto in graduatoria con 63 punti, due in meno dell'Igea Virtus.

GLADIATOR-CAVESE 1-0