Serie D girone I, Gela-Turris 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Gela-Turris 3-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Curcio.



Il Gela vince 3-0 contro la Turris e, approfittando del ko subito dalla Palmese, rimane in corsa per l'ultimo piazzamento in zona playoff. Il punteggio si sblocca al 36' con Campanaro, mentre al 69' arriva il prezioso gol di Alma che, servito da Montalbano, beffa Atteo con un pallonetto. Infine, al 93', il gol del definitivo 3-0 che porta la firma di Nassi, su rigore.

GELA-TURRIS 3-0

GELA: Saitta, Brugaletta, Noto, Evola, Gambuzzo, Campanaro, Alma (87' Nassi), Schisciano, Scerra, Montalbano, Bulades (9' Chidichimo). A disp: Vizzì, Chidichimo, Kosovan, Alma, Pisano, Tomaino, Nassi, Lauretta, Bonanno. All. Infantino



TURRIS: Atteo, De Rosa, Cuomo (70' Gravina), Cavaliere (85' Maisto), Esempio, Di Girolamo, Schettino (85' Contieri), Joof, Improta, Tedesco, Varriale. A disp: Cherchi, Gravina, Maisto, Contieri, Paladino. All. Baratto.



ARBITRO: Aly di Lodi.





: ammoniti Evola, Alma G., Saitta, Cuomo (G), De Rosa (T)