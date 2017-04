Serie D girone I, Gela-Sicula Leonzio 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Gela-Sicula Leonzio 1-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Presti.

La vittoria per 3-0 della Palmese sulla Frattese, nell'anticipo di ieri, ha condannato il Gela, che non potrà dunque giocarsi gli ambiti playoff. Questa condizione potrebbe aver influito sulla gara di oggi, terminata sul punteggio di 3-1 per la Leonzio: gli ospiti, già promossi in Lega Pro, chiudono il primo tempo sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Savanarola e Ricciardo. Ad inizio ripresa la formazione di Infantino riduce lo svantaggio con Campanaro, ma al 76' gli ospiti si portano sul 3-1 grazie al sigillo di Rabbeni che chiude definitivamente i giochi.

GELA-SICULA LEONZI0 1-3

MARCATORI: 26' Savanarola, 44' Ricciardo (S), 46' Campanaro (G), 75' Rabbeni (S)

GELA: Saitta, Brugaletta (71' Nassi), Noto (82' Bonanno), Evola, Gambuzza, Campanaro, Alma, Schisciano, Chidichimo, Montalbano, Bruno. A disp. Vizzi, Parisi, Kosovan, Alma, Pisano, Cantanavera, Nassi, Lauretta, Bonanno. All. Infantino.

SICULA LEONZIO: Biondi, Marino, Cerra, Calabrese (63' Catinali), Lo Masto, Scoppetta, Sibillli, Assenzio, Ricciardo, Savanarola (54' Orefice), Rabbeni (78' Randis). A disp. Cascione, Orefice, Catinali, Gallon, Lia, Cacciola, Lorefice, Porcaro, Randis. All. Cozza,

ARBITRO: Di Marco di Ciampino

NOTE: ammonito Evola (G)