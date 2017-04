Serie D girone I, Frattese-Gladiator 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Frattese-Gladiator 3-3 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ianniello.



Punteggio pirotecnico a Frattamaggiore: la Frattese, impegnata nel derby campano contro il Gladiator, si ferma sul punteggio di 3-3 in extremis, al minuto 93', con i casertani in dieci uomini, ad opera di uno scatenato Scielzo, a segno con una tripletta. Il primo tempo termina sul punteggio di 2-1: al gol del vantaggio inziale ospite con Scielzo, rispondono Longo e Tommasini, all'11' e al 14'. Al 57' Scielzo trova il pari, ma al 75' Angelillo riporta in vantaggio i suoi, fino al gol del 3-3 finale.

FRATTESE-GLADIATOR 3-3