Serie D girone I, Cavese-Sersale 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Cavese-Sersale 3-1giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lamberti.

La Cavese supera 3-1 un Sersale già aritmeticamente in Eccellenza da diverse settimane, grazie ai sigilli di Gabrielloni (al 20'), Felleca e e Giglio (rispettivamente al 53' e al 78'). L'ultimo gol in Serie D dei calabresi porta la firma di Bongermino al minuto 84. Ora i campani sono attesi ai playoff, dove incontreranno l'Igea Virtus.

CAVESE-SERSALE 3-1

MARCATORI: 20' Gabrielloni, 53' Felleca, 78' Giglio (C), 84' Bongermino (S)



CAVESE: D'Amico, Padovano (83' Greco), Loreto, Giannattasio, Migliaccio, Riccio, Bellante, Alleruzzo, Gabrielloni (69' Giglio), Rossi, Felleca (78' Nunziante). A disp. Conti, Uliano, Greco, Armenise, Nunziante, Galullo, Giglio, Senatore, Celiento. All. Longo.



SERSALE: De Gennaro, Sgueglia (77' Miletta), Ferreira, Pappalardo, Ientile, Girardi, De Feo (46' Russo), Aprile, Bongermino, Lenoci, Caturano (63' Fiorino). A disp. Bambino, Paonessa, Scozzafava, Puntoriere, Fiorino, hespanholeto, Lucà, Miletta, Russo. All. Venuto



ARBITRO: Virgilio di Trapani





: ammoniti Bongermino (S), Alleruzzo e Giannattasio (C)