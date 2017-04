Serie D girone I, Cavese-Sarnese 4-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Cavese-Sarnese 4-0 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lamberti.



Match spettacolare al Lamberti, dove la Cavese piega con un roboante 4-0 una Sarnese mai in partita. Nel primo tempo, terminato 0-0, l'unica chance capita a Rossi, ma il suo tiro termina ben alto sopra la traversa. Nel secondo tempo, pioggia di gol e spettacolo: al 62' Ciarcià trasforma dal dischetto, mentre al 76' è Giglio a raddoppiare. Infine, Gabrielloni e Giglio sanciscono il definitivo 4-0 rispettivamente ai minuti 80 e 90.

CAVESE-SARNESE 4-0

MARCATORI: 60' Ciarcià rig., 74' Giglio, 77' Gabrielloni, 91' Giglio.

CAVESE: Conti, Padovano, Loreto, Ciarcià (81'Uliano), Galullo, Migliaccio, Celiento (70' Riccio), Alleruzzo, Gabrielloni, Rossi, Golia (46' Giglio). A disp. D’Amico, Parenti, Armenise, Felleca, Bellante, Giannattasio. All: Longo.

SARNESE: Sorrentino, Di Finizio, De Angelis (86'st Elefante), Della Monica, Nocerino, Mazzei, Ammaturo (62' Figliolia), Langella, Cacciottolo (62'Tammaro), Guidelli, Calemme. A disp. Rizzo, Tortora, Miccichè, Nasto, Sannia. All. Esposito.

ARBITRO: De Tommaso (Rieti). Assistenti: Battista (Torre del Greco) e Coppola (Caserta).

NOTE. ammoniti: Ammaturo (PS), Migliaccio (C), Nocerino (PS), Giglio (C), Celiento (C).