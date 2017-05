Serie D girone I, Cavese-Igea Virtus 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Cavese-Igea Virtus 0-0 giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 16. Match valido per la semifinale dei playoff di Serie D (Girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Lamberti.



Lo 0-0 del Lamberti regala la qualificazione alla Cavese padrona di casa e porta all'eliminazione l'Igea Virtus, che recrimina per numerosi occasioni mancate ed un Conti prodigioso che contribuisce al successo dei biancoblu. I novanta regolamentari finiscono senza reti, nonostante il pressing dell'Igea Virtus. Nei supplementari la squadra di Raffaele sfiora più volte il gol qualificazione ma l'estremo difensore di casa è insuperabile. La Cavese soffre ma si qualifica al turno finale dove affronterà il Rende.



CAVESE-IGEA VIRTUS 0-0

CAVESE (4-3-3): Conti, Padovano, Migliaccio, Riccio, Loreto, Ciarciá, Giannattasio (60' Alleruzzo), Rossi, Gabrielloni, Bellante (77' Felleca), Giglio (91' Parenti). A disp. D'Amico, Galullo, Armenise, Uliano, Celiento, Golia. All. Emilio Longo .IGEA-VIRTUS (4-3-3): Vitale, Fontana, Cassaro, Dall'Oglio, Biondo (77' Dalia), Di Grazia (100' Lopez) , Cozza, Postorino, Pitarresi, Longo, Lescano (77' Crinò). A disp. Inferrera, Lanza, Crifò, Chillemi, De Pasquale, Isgrò.Allenatore: Raffaele.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.



: espulso Loreto (I) all'87' per doppia ammonizione. Ammoniti Migliaccio, Padovano (C), Dall'Oglio, Fontana (I)