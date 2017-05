Serie D girone I, Castrovillari-Palmese 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Castrovillari-Palmese 2-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone I). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rende.

Giornata da incubo per la Palmese: se durante la settimana i neroverdi erano stati fulminati dai quattro punti di penalizzazione, a Castrovillari la gioia mostrata settimana scorsa per il raggiungimento dei playoff è stata del tutto soffocata, con la vittoria dei padroni di casa che consente così al Gela di scavalcare i ragazzi di Dal Torrione. Le reti di Gaetani e Ragosta permettono ai cosentini di giocarsi preliminari playout contro la Sarnese, sconfitta in casa dal Gela.

CASTROVILLARI-PALMESE 2-0

MARCATORI: 57' Gaetani, 78' Ragosta



CASTROVILLARI: De Brasi, De Luca, Russo (41' Lupacchio), Riva, Miceli, Krasniqi, Perri (82'Pittelli), Simonetti, Gaetani (73'Di Domenico), Ragosta, Oyewale. A disp. Voce, Filpo, Di Domenico, Pittelli, Molina, Donadio, Lupacchio, Dal Monte, Scaglione. All. Di Maira



PALMESE: Pellegrino, Lavilla, Misale (79' Ortolini), Corso, Taverniti, Scopelliti, De Marco (66'Lugliese), Crucitti, Dorato, Lavrendi, Criniti. A disp. Laganà, Lugliese, Bonadia, Ortolini, Cinquegrana, Sainz Moreno. A ll. Dal Torrione



ARBITRO: Frasca di Ragusa





: ammoniti Miceli (C), Lavilla e De Marco (P)