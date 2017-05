Serie D girone H, Vultur Rionero-Herculaneum 0-0: tabellino e highlights. Diretta

Vultur Rionero-Herculaneum 0-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Corona.



Termina a reti inviolate l'ultima partita della stagione per Vultur Rionero e Herculaneum. Parte forte la Vultur che sfiora in gol del vantaggio con De Stefano al 25' che tira a botta sicura nell'area piccola, ma Mennella risponde alla grande. Al 36' arriva la risposta dell'Herculaneum con Gargiulo che colpisce di testa dopo il cross di Ciano ma Della Luna ci arriva e devia in angolo. Nella ripresa le due squadra fanno possesso palla senza scoprirsi. La Vultur affronterà i playout per la permanenza in serie D contro la Madrepietra, mentre l'Herculaneum termina la stagione dodicesimo in classifica.



VULTUR RIONERO-HERCULANEUM 0-0



VULTUR: Della Luna, Da Rocha (90' Sammartino), Di Costanzo, Silvestri (76' Cardellicchio), De Rosa, Natiello, Aracri, Poziello R., Cristaldi, De Stefano, Tandara (58' Pascali). A disp. Landi, Palmieri, Ioio, Sanzari, Sansone, Petagine. All. Sosa.



HERCULANEUM: Mennella, Rossi Solitro, Costantino (78' Lopetrone), Russo, Poziello C., Ciano, Gargiulo Al. (69' Conte), El Ouazni, Marfella, Yeboah (58' Sorrentino). A disp. Naldi, Esposito G., Esposito P., D'Apolito, Miele, An. Gargiulo. All: Fumo (Campana squalif.).



ARBITRO: Angelucci di Foligno.





NOTE: Ammoniti Aracri (VR) e Marfella (H).