Serie D girone H, Trastevere-Manfredonia 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Trastevere-Manfredonia 3-2 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Stadium.



Il Trastevere si aggiudica i tre punti ma rimane secondo in classifica del girone H a un punto di distanza dal Bisceglie capolista. Il Manfredonia evita i playout e festeggia la permanenza in serie D. Partono forte gli ospiti che colpiscono un dopppio palo nel primo minuto di gioco con Malcore. Al 19' Tajarol apre le marcature e segna l'1-0 in favore del Trastevere. POchi minuti dopo Cicerelli agguanta il pareggio per gli ospiti, ma ad inizio ripresa Mastromattei riporta in vantaggio i granata. Al 67' arriva il tris per i padroni di casa con Tajarol a all'87' Malcore segna il gol dell'inutile 3-2.