Serie D girone H, San Severo-Cynthia 4-0: tabellino e highlights. Diretta

San Severo-Cynthia 4-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ricciardelli.Il San Severo festeggia la salvezza rifilando un poker alla Cynthia che invece crolla in eccellenza. Partita a senso unico al Ricciardelli con il San Severo sempre col pallino del gioco: al 34' Iannicello apre le marcature. Nella ripresa Laboragine raddoppia per la squadra di casa su assist di De Vivo dalla destra e al 71' De Bellis cala il tris con una botta dalla distanza. POchi minuti più tardi il San Severo dilaga e segna il quarto gol con Laboragine.