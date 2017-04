Serie D girone H, Potenza-Gravina 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Serie D: risultati in diretta

Potenza-Gravina 2-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Viviani.



Termina 2-0 la partita tra Potenza e Gravina al Viviani. Apre le marcature Somma al 23' con un gran tiro che batte Vicino. Il Gravina tenta una timida reazione senza riuscire a rendersi pericoloso. Nella ripresa la squadra di casa fa possesso palla e limita le avanzate dei gialloblu. Al 85' Guaita chiude la partita segnando il definitivo 2-0 per il POtenza. Il Potenza ipoteca la permanenza in serie D mentre il Gravina giocherà i playoff.





POTENZA-GRAVINA 2-0