Serie D: risultati in diretta

Trastevere-Nocerina 0-2 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playoff di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Trastevere Stadium.





Laconquista la finale playoff del girone H, aggiudicandosi la vittoria in casa del: i Molossi disbancano 2-0 lo Stadium e mandano al tappeto i capitolini di, che fino all'ultimo hanno lottato con il Bisceglie per la promozione diretta in Lega Pro. Decisive le reti di(al 27') e(al 91').

TRASTEVERE-NOCERINA 0-2