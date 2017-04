Serie D girone H, Nocerina-Bisceglie 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Nocerina-Bisceglie 0-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Francesco.



Il Bisceglie espugna il San Francesco e rimane in testa alla classifica del girone h con un punto di vantaggio rispetto al Trastevere secondo. La Nocerina archivia i sogni di una rimonta impossibile e si accontenta dei playoff. Primi minuti di grande equilibrio a Nocera con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 13' gol annullato alla Nocerina per fallo di Papini su D'Aiello. Nella ripresa il BIsceglie si sbilancia in avanti e prima colpisce una traversa con Montaldi su assist di Lattanzio, e poi al all'81' trova il gol del definitivo 0-1 con Petta che insacca la sfera dopo una serie di batti e ribatti in area. Il Bisceglie si gioca la vittoria del campionato nell'ultima giornata: ospiterà l'Agropoli in casa.



NOCERINA-BISCEGLIE 0-1



MARCATORE: 81' Petta (B).

NOCERINA: Sommariva, Vitolo, Gargiulo, Albanese, Cacace, Coppola, Papini (82' Milani), Fella, De Iulis (74' Girardi), Alvino, Siclari. A disp. Cetrangolo, Cuomo, Matino, Santeramo, Rinaldi, Aliperta, Navas, Milani.All. Giovanni Simonelli.

BISCEGLIE: Di Franco, Delvino, Raucci, Diop, Petta, D'Aiello, Partipilo, Risolo (79' Cerone), Lattanzio (88' Posillipo), Montinaro, Montaldi. A disp. Testa, Biancola, Pistola, Miale, Petitti, Vaccaro, Cioffi.All. Nicola Ragno.

ARBITRO: Bitonti di Bologna

NOTE: Espulso il DS Emanuele Belviso al 35° per proteste. Ammonito Cacace, Montaldi, Coppola.