Serie D girone H, Nardò-Francavilla 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Nardò-Francavilla 1-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Giovanni Paolo II.



Il Nardò vince in extremis contro il Francavilla: decisivo il gol di Meleleo all'87'. Nell'arco dei novanta minuti la due squadre fanno parecchio possesso palla creando poco, ma prima del triplice fischio una zamapata di Meleleo permette al Nardò di far esultare i propri tifosi. I granata affronteranno il Trastevere nei playoff per il sogno Lega Pro, mentre il Francavilla termina la sua stagione undicesimo in classifica a quota 43 punti.