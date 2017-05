Serie D girone H, Manfredonia-Nocerina 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Manfredonia-Nocerina 3-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Miramare.



Bella vittoria del Manfredonia contro la Nocerina: la squadra di casa si impone per 3-1. Parte forte il Manfredonia che sfiora il gol con una bella punizione di La Porta che sfiora il palo e va sul fondo. Sblocca le marcature il bomber Malcore al 36'. Nella ripresa, dopo un avvio primo di emozioni, in due minuti accade di tutto: prima il pareggio dei Molossi al 58' con Milani e poi il gol di La Porta che segna il 2-1 per il Manfredonia. All'82' il gol di Molenda per la squadra di casa archivia il match. La Nocerina affronterà i playoff contro il Gravina, mentre il Manfredonia conclude la stagione raggiungendo quota 44 punti in classifica.