Serie D girone H, Madrepietra-Ciampino 3-2: tabellino e highlights. Diretta

Madrepietra-Ciampino 3-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Madrepietra Stadium.



Valanga di gol al Madrepietra Stadium: tra Madrepietra e Ciampino termina 3-2. Sblocca le marcature Marciano al 3'e al 14' Priorelli segna il raddoppio per la Madrepietra. La squadra pugliese è scatenata e segna il tris al 25' con Parisi. Il City reagisce e accorcia le distanze al 34' con Damiani. Nella ripresa il Ciampino trova il gol del 3-2 con Trani che illude gli ospiti della rimonta. La Madrepietra affronterà i playout contro la Vultur, mentre in Ciampino approda in Eccellenza.





MADREPIETRA-CIAMPINO 3-2