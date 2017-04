Serie D girone H, Herculaneum-Nardò 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Herculaneum-Nardò 1-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Solaro.L'Herculanuem pareggia contro il Nardò e festeggia la permenenza nella serie D senza disputare i playout. Bella partita nell'arco della prima mezz'ora con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al termine della prima frazione di gioco il Nardò passa in vantaggio con Meleleo che con un rasoterra imparabile segna lo 0-1. Nella ripresa l'Herculnaeum reagisce subito e trova il gol del pareggio al 51' con El Quazni che la butta dentro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Entrambe le squadre si accontentano del pareggio nei minuti finali e si limitano al possesso palla.: 42' Meleleo (N), 51' El Ouazni (H).: Mennella, Rossi, Solitro, Ciano, Russo, Poziello, Lopetrone, Adamo (80' Marfella), El Ouazni, Sorrentino (80' Yeboah), Al. Gargiulo (67' Conte). A disp. Mascolo, An. Gargiulo, Esposito, Baratto, Rizzo, Milone. All. Fumo (Campana squal.).: Mirarco, Carrozzo (80'Podo), Morello, Prinari, Caporale, Camisa, Palmisano, Corvino (71' Pirretti), Meleleo (62' Cicerello), Kyeremateng, Tarallo. A disp. Petrachi, Mancarella, Gigante, Versienti, Ancora, Patierno. All. Foglia Manzillo.: Vitulano di Livorno.