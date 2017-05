Serie D girone H, Gravina-San Severo 4-0: tabellino e highlights. Diretta

Gravina-San Severo 4-0 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vicino.



Il Gravina asfalta in San Severo vincendo 4-0. Sblocca le marcature Picci dagli undici metri in avvio di match. Al 37' D'Anna si rende protagonista superando un paio di avversari in area del San Severo, ma il tiro risulta debole. Al 44' arriva il raddoppio per la squadra di casa con Picci che segna la sua doppietta personale. Nella ripresa prima D'Anna segna il terzo gol e poi Chiaradia piazza il poker che archivia il risultato del match. Il Gravina affronterà la Nocerina nei playoff, mentre il San Severo chiude la stagione decimo in classifica.





GRAVINA-SAN SEVERO 4-0



MARCATORI: 7' rig Picci, 44’ Picci, 48' D’Anna, 59' Chiaradia.



FBC GRAVINA: Vassallo, Zammuto, Chiaradia, Diomande, Lanzolla, Anaclerio (46' Cassano), Ngom, Liberio (61' Mazzilli), Picci, D’Anna, Presicce (55' Calderoni). A disp. Cilumbriello, Caputo, Gomes, Palermo , Langellotti, Morga.All. Capacchione.



SAN SEVERO: Provaroni, Basta, Novello, Grieco, Ianniciello (64' De Rosa), Del Duca, Castrì, De Vivo, Di Federico, Ricciardi (50' Menicozzo), De Bellis (58' Ragone). A disp: Valente, D’Ambrosio, Leonardi, Florio, Dragano. All. Dell’Erba.



ARBITRO: Caldera Mattia di Como.





NOTE: Espulso Basta (S) al 10'. Ammoniti: Liberio, Cassano (G).