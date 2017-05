Serie D girone H, Gelbison-Potenza 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Gelbison-Potenza 1-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Morra.



Termina 1-2 il match tra Gelbison e Potenza al Morra. Nella prima frazione di gioco poche emozioni: al 21' la squadra di casa rischia di passare in vantaggio grazie a una punizione di Manzillo che schizza in area e va sul fondo. Nella ripresa al 61' Pepe segna il primo gol del Potenza direttamente su punizione e appena dieci minuti più tardi una prodezza di Guaita firma il raddoppio per gli ospiti. Al 90' De Feo segna il gol della bandiera che fa usultare i tifosi di casa. La Gelbison chiude la stagione a quota 47 punti in campionato, mentre il Potenza chiude ottavo a due punti di distanza dai rossoblu.