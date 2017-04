Serie D girone H, Francavilla-Gelbison 3-1: tabellino e highlights. Diretta

Francavilla-Gelbison 3-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Fittipaldi.



Termina 3-1 il match tra Francavilla e Gelbison. Al 17' Marino porta in vantaggio il Francavilla con un bel tiro di destro. Nella ripresa De Marco raddoppia per la squadra di casa, ma appena tre minuti più tardi Schiavino accorcia le distanze per la Gelbison. Nel finale Sekkum chiude il match segnando il tris per il Francavilla.



FRANCAVILLA-GELBISON 3-1



MARCATORI: 17' Marino (F), 52' De Marco (F), 54' Schiavino (G), 78' Sekkoum (F).

FRANCAVILLA: Gravagnone, Palumbo, Marziale, Sekkoum (K), Puca, De Gol, De Marco, Cassata, Masini, Marino, Alexic. A disp.: De Marino, Strumbo, Granatiero, Matinata, Fanelli, De Santis, Del Prete, Aggiorno, Gasparini. All.: Ranko Lazic.

GELBISON: D'Agostino, Schiavino, Di Fraia, Cammarota, De Feo (50' Cappiello), D'Orsi, Ferraioli, Lordi (K) (80' Esposito), Passaro, Falco (70' Vasca), Mejri. A disp. Apicella, Tambasco, Russo, Santangelo, Perillo. All. Alfonso Pepe.



: Gobbato di Basso Friuli.