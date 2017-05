Serie D girone H, Cynthia-Trastevere 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Cynthia-Trastevere 1-2 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.



Rimonta Trastevere al Comunale di Genzano: i capitolini si impongono per 2-1 contro la Cynthia. Passa in vantaggio la squadra di Genzano al 28' con un gran gol di Mancini. Nella ripresa il Trastevere si sveglia e segna prima il gol del pareggio all'82' con Pasqui e poi, prima del termina della gara, il gol vittoria con Pieri. Delusione Trastevere che affronterà i playoff per l'accesso alla Lega Pro scontrandosi contro il Nardò. La Cynthia invece scivola in eccellenza.