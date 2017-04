Serie D girone H, Ciampino-Picerno 3-3: tabellino e highlights. Diretta

Ciampino-Picerno 3-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Superga.



Bella partita tra Ciampino e Picerno: il match termina 3-3. Il Città di Ciampino chiude la sua annata casalinga con un pareggio ricco di gol e saluta la serie D. La prima chance la collezionano gli ospiti che al 5’ non riescono a risolvere una mischia in area. Il City reagisce e trova il gol dell'1-0 con Trani che disegna un diagonale imprendibile per Patania. POchi minuti dopo arriva il raddoppio per i padroni di casa con Damiani, ma al 30' il Picerno accorcia le distanze con Esposito. Nella ripresa partono bene gli ospiti che agguatano il pareggio con Franzase al 56', ma il Ciampino è vivo e ritrova il gol del vantaggio con Fischetti dagli unidici metri. Nel finale Muzzi segna il definitivo 3-3 che archivia il risultato.



CIAMPINO-PICERNO 3-3





MARCATORI: 20’ Trani (C), 26’ Damiani (C), 30’ Esposito (P), 56' Franzese (P), 62' rig. Fischetti (C), 75' Esposito (P).

CITTÀ DI CIAMPINO: Peri,Moisa, Giampietro (46' Marchetti), Martinelli, Fazio, Citro, Turmalaj (72' Maestri), Blandino, Trani, Fischetti (72' Muzzi), Damiani. A disp. Sottoriva, Angi, Cassetti,Famà, Solfiti, Ramcheski. All. Santoni.

AZ PICERNO: Patania,Sangiacomo, Blandi, Ola, Conti (46' Di Cristofaro), Impagliazzo, Sgovio (63' Tedesco), Franzese, De Luca, Esposito, Langone (63' Casada). A disp. Motta, Giannotta, Garretano, La Gioia, Russillo, Di Senso. All. Arleo.

ARBITRO: Paolucci di Lanciano



: Ammoniti: Blandi (P), Marchetti (C).