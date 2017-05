Serie D, Girone H: Bisceglie-Lega Pro, è fatta!

Delirio Bisceglie: i neroazzurri volano in Lega Pro! Dopo 19 anni interminabili anni il team pugliese torna nel calcio dei professionisti al termine di una stagione perfetta. Un avvio di stagione difficile, segnato da due pareggi consecutivi, ma poi i nerazzurri stellati si sono rialzati ed hanno cominciato a inanellare una serie di vittorie fondamentali.Decisiva la gara vinta contro ilper 2-1 allo Stadium, che ha accorciato la distanze tra le due squadre in classifica: successivamente la caduta dei capitolini a Gravina ha permesso ai ragazzi di mister Ragno di effettuare il sorpasso. Il Bisceglie ha mantenuto i nervi saldi e ha sconfitto anche lasul campo ostico del Giovanni Paolo II, risultato che ha suggellato la vittoria del campionato. Nemmeno i punti di penalità hanno fermato Montaldi e compagni, che dopo la vittoria sull'Agropoli (in un Ventura tutto esaurito) hanno dato il via ai festeggiamenti.