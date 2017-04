Serie D girone H, Bisceglie-Anzio 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Bisceglie-Anzio 3-0 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.30. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ventura..



Tris del Bisceglie al Ventura contro l'Anzio: i padroni di casa si aggiudicano i tre punti e continuano la marcia di avvicinamento al primato in classifica. I ragazzi di mister Ragno partono in maniera decisa e trovano il gol del vantaggio al 15' con Diop e il raddoppio al 31' firmato dal bomber Montaldi. L'Anzio reagisce timidamente a inizio ripresa ma il Bisceglie trova il gol del definitivo 3-0 al 64' con Petitti. Sfiora il gol della bandiera Cioffi all'80', ma Testa salva sotto porta e il risultato rimane invariato.



BISCEGLIE-ANZIO 3-0



MARCATORI: : 15' Diop, 30' Montaldi, 63' Petitti.

BISCEGLIE: Testa, Delvino, Raucci (70' Pistola), Diop, Miale, Posillipo, Petitti, Cerone, Lattanzio (65' Cioffi), Montinaro (65' Moccia), Montaldi. A disp. Di Franco, Biancola, Risolo, Vaccaro, Preziosa, Partipilo. All. Nicola Ragno.

ANZIO: Rizzaro, Silvagni, Tell (69' Artistico), Befani, Mazzei, Pucino, Delvecchio (39' Bernardotto), Santarelli, Ricci (54' Ceccarelli), Giampaolo, D’Amato. . A disposizione: Benedetti, Ossoubita, Ferrari, Kikabidze, Catalano, Velocci. All. Gaetano D’Agostino.

ARBITRO: Catastini di Pisa.



: Espulsi Giampaolo (A) al 34' e Silvagni al 45' (A). Ammonito Pucino (A).