Serie D girone H, Bisceglie-Agropoli 6-1: tabellino e highlights. Diretta

Bisceglie-Agropoli 6-1 giocata oggi, domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Ventura.



Il Bisceglie vola in Lega Pro e annienta l'Agropoli vincendo per 6-1 al Ventura. I neroazzurri partono a mille e trovano il gol del vantaggio al 12' con il bomber Montaldi. I ragazzi di mister Ragno non si accontentano e segnano in pochi minuti prima il raddoppio con il solito Montaldi, poi il tris con Diop e prima della fine del primo tempo il poker con Lattanzio. Nella ripresa l'irrefrenabile Montaldi segna il quinto gol per il Bisceglie e al 73' Cerone si iscrive alla lista dei marcatori neroazzurri segnando il sesto gol. L'Agropoli segna il gol della bandiera al 77' con Tolino. Il Bisceglie realizza il sogno Lega Pro, mentre l'Agropoli dice addio alla serie D e approda in eccellenza.

BISCEGLIE-AGROPOLI 6-1



MARCATORI: 11' Montaldi (B), 27' Montaldi (B), 30' Diop (B), 40' Lattanzio (B), 53' Montaldi (B), 73' Cerone (B), 77' Tolino (A).



BISCEGLIE: Di Franco, Biancola, Raucci, Diop (57' Cerone), Petta, D'Aiello (49' Miale), Partipilio, Risolo, Lattanzio, Montinaro, Montaldi (63' Cioffi). A disp. Testa, Pistola, Posilipo, Petitti, Preziosa, Vaccaro. All. Nicola Ragno.



AGROPOLI: Cotticelli (53' Rizzo), Donnarumma (58' Annese), Ferrara, Bernardini, Fiorillo, Chiariello, Gagliardo, Adiletta, Delli Santi, Capozzoli (46' Tolino), D'avella. A disp. Cherillo, Russo, Niglio. All. Luigi Soraniello.



ARBITRO: Di Paolo di Chieti.





: Ammonito Petta (B).