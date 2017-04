Serie D girone H, Anzio-Vultur 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Anzio-Vultur Rionero 1-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bruschini.



L'Anzio è matematicamente salvo e festeggia la permanenza in D con una giornata di anticipo. Decisivi i tre punti conquistati oggi contro la Vultur che, invece, dovrà disputare i playout. Parte forte l'Anzio che al secondo minuto di gioco rischia di passare in vantaggio grazie a un gran sinistro di Artistico dalla distanza che Dalla Luna para. Ad inizio ripresa grande occasione per la VUltur con Petagine che sfonda sulla destra e mette al centro per Cristaldi che calcia a botta sicura ma trova Rizzaro. Al 66' la sblocca Artistico con un tiro di sinitro su assist si Bernardotto. Nel finale doppia espulsione per l'Anzio che conclude la gara in 9 uomini.



ANZIO-VULTUR 1-0



MARCATORE: 66' Artistico (A).

ANZIO: Rizzaro, Tell, Pucino, Lauri, Delvecchio, Ferrari, Catalano, D’Amato, Ricci (74' Petrini), Bernardotto, Artistico (82' Regis, 91' Silvagni). A disp. Benedetti, Befani, Ossoubita Engonga, Kikabidze, Quatrana, Ceccarelli. All. D’Agostino.

VULTUR: Della Luna, Da Rocha (54' Palmieri), Carrieri, Ioio, Pascali, De Rosa, Natiello, Scavone, Poziello (73' De Stefano), Petagine (79' Tandara), Cristaldi. A disp. Landi, Cardellicchio, Di Costanzo, Aracri, Silvestri, Sansone. All. Sosa.

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria.

NOTE: Espulsi Petrini al 84' e Pucino al 90' per l'Anzio e Ioio al 52’per la Vultur, tutti per condotta violenta. Ammoniti Artistico, Lauri, Ferrari, Rcci, Bernardotto, Tell (A), Scavone, Della Luna, Ioio, De Rosa (V).