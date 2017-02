Serie D, girone H: Agropoli e San Severo, ribaltone in panchina

Pasquale Santosuosso non è più l'allenatore dell'Agropoli: fatale al tecnico il pareggio senza reti contro il modesto Cynthia, risultato che ha convinto la dirigenza al cambio. Pare già nelle ore seguenti all'incontro la società abbia avuto un contatto con Luigi Sorianiello, l’allenatore che lo scorso anno trascinò il Pomigliano alla salvezza: a meno di clamorosi colpi di scena, sarà lui a guidare l'Agropoli nel prossimo match contro il Gravina. Al momento i biancoazzurri sono quindicesimi con appena 20 punti, in piena zona playout.





Cambio anche in casa: Antonioè stato sollevato dall'incarico dopo l'1-1 sul campo dell'Herculaneum. "Il San Severo Calcio - si legge nella nota ufficiale del club - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Antonio Dell’Atti. Il club ringrazia in maniera particolare il giovane tecnico salentino per l’estrema disponibilità e professionalità dimostrata in questi mesi, augurandogli le migliori fortune sportive e lavorative". Il nuovo mister è Fabio, ex calciatore classe 1976 che in carriera ha vestito le maglie di Taranto, Sora, Giulianova, Vis Pesaro: sarà a guidare la squadra nelle prossime sfide di campionato e a cercare di evitarle i playout.