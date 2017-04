Serie D girone H, Agropoli-Madrepietra 0-1: tabellino e highlights. Diretta

Agropoli-Madrepietra 0-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie D (girone H). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Guariglia.L'Agropoli saluta la serie D e sprofonda in eccellenza. Fatale alla squadra di Sorianiello la sconfitta in casa contro la Madrepietra. Partita in sostanziale equilibrio per tutto l'arco dei novanta minuti, al 26' però il bomber Giuseppe Bozzi segna il gol dell'1-0 per la Madrepietra. Nella ripresa l'Agropoli tenta invano di riaprire il match senza riuscire ad agguantare il pareggio. La Madrepietra disputerà i playout contro la Vultur.