Serie D girone G, Rieti-Nuorese 1-4: tabellino e highlights. Diretta

Rieti-Nuorese 1-4 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone G). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dello Scopigno.

Si conclude 1-4 la partita tra Rieti e Nuorese, punteggio clamoroso se si pensa che il Rieti è secondo in classifica mentre la Nuorese è in lotta per un posto nei playoff. La partita si sblocca al 35' grazie al sesto gol in campionato di Curcio ma è nella ripresa che gli ospiti dilagano, infatti nel giro di 5' arriva prima lo 0-2 di Di Nardo e in seguito lo 0-3 di Facundo Lizaso. Il Rieti trova il gol della bandiera con Scotto ma 1' dopo arriva l'1-4 definitivo realizzato da Pusceddu.