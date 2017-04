Serie D girone F, Vis Pesaro-Romagna Centro 3-0: tabellino e highlights. Diretta

Vis Pesaro-Romagna Centro 3-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Bella e importante vittoria della Vis Pesaro sul Romagna Centro. I tre punti conquistati ai danni dei romagnoli non consegnano aritmeticamente i playoff a pesaresi, ma comunque sia mettono un grande lucchetto al quarto posto. Ad aprire le danze è Falomi con il suo decimo centro stagionale al 42', ma la partita resta in bilico per tutto il corso della seconda frazione, o per lo meno fino a sei minuti dallo scadere. All'84' arriva infatti il 2-0 casalingo firmato dal solito Costantino (20 gol per lui), mentre tre giri di lancette dopo arriva anche il gol che mette in ghiaccio la contesa e a siglarlo è Tedesco.

VIS PESARO-ROMAGNA CENTRO 3-0