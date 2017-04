Serie D girone F, San Marino-San Nicolò 0-1: tabellino e highlights. Diretta

San Marino-San Nicolò 0-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Marino Stadium.

Con la vittoria sul campo del San Marino, il San Nicolò Teramo tiene accesa la flebile speranza di ottenere il secondo posto. Dopo gran parte del match che è corsa via sui binari dell'equilibrio, al 79' ci ha pensato Di Benedetto a sbloccare il match, regalando i tre punti ai teramani che si confermano una delle migliori difese del campionato. Per i titani la sconfitta risulta indolore, ma chiudere al meglio l'anno è sempre un ottimo viatico per la stagione ventura e i sammarinesi non vorranno certo terminare il campionato con una sconfitta.

SAN MARINO-SAN NICOLO' 0-1