Serie D girone F, Recanatese-Pineto 1-3: tabellino e highlights. Diretta

Recanatese-Pineto 1-3 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tubaldi.

Pesante sconfitta sul campo di casa della Recanatese che cede per 1-3 al Pineto, bravo a non mollare dopo essere andato sotto al 3' a causa del rigore realizzato da Degano. La reazione degli ospiti allo svantaggio non si fa attendere e al 37' Maloku segna il suo primo gol stagionale che vale il momentaneo 1-1. La rimonta ospite viene completata sul finire di partita con le reti di Cacciatore ed Esposito, entrambi abili a battere Pesce per regalare i tre punti alla propria squadra. Adesso la Recanatese rischia seriamente la retrocessione diretta e dovrà ottenere la vittoria nella prossima giornata, sperando in una non vittoria del Castelfidardo.

RECANATESE-PINETO 1-3