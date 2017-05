Serie D: risultati in diretta

Alfonsine-Castelfidardo 0-1 giocata oggi, domenica 21 maggio 2017 alle ore 16.00. Match valido per i playout di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Brigata Cremona.





L'cade in casa nella finale playout per mano di uncinico e spietato, a cui basta il gol messo a segno al 62' daper raggiungere la salvezza. I padroni di casa, nonostante i favori del pronostico e due risultati su tre a disposizione,dunque la D e scendono in Eccellenza.

ALFONSINE-CASTELFIDARDO 0-1