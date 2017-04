Serie D girone F, Pineto-Fermana 1-2: tabellino e highlights. Diretta

Pineto-Fermana 1-2 giocata oggi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Pavone e Mariani.



A Pineto si gioca una delle più importanti gare del girone, poiché la Fermana aveva la possibilità di festeggiare il ritorno in Lega Pro in caso di vittoria e contemporane sconfitta del Matelica. La vittoria gialloblù si concretizza negli ultimi minuti grazie al gol di Gadda ed all'autorete del Pineto che ribaltano l'iniziale vantaggio del Pineto siglato da Palumbo al 47'. Sfortunatamente per i tifosi della Fermana però, il Matelica non perde e la festa è quindi rimandata a settimana prossima. Il Pineto viene agganciato dalla Jesina, ma la salvezza non sembra esser messa in discussione.



PINETO-FERMANA 1-2



MARCATORI: 47' Palumbo (P), 78' Gadda (F), 85' D'Angelo (F).

PINETO: Giacchetta, Stacchiotti, Fiumara, Logoluso, Pomante, Pisani, Proietti (81' Maloku), Esposito, Palumbo (71' Ganci), Mariani, Ciarcelluti. A disp: Mazzocchetti, D'Antonio, Assogna, Donatangelo, Colleluori, Emili, Cacciatore. All: Amaolo.

FERMANA: Valentini, Clemente, Ispas, Gadda, Manè, Ferrante, Petrucci, Misin (63' Forò, 75' Valdes), Molinari, D'Angelo, Margarita. A disp: Bottaluscio, Maghzaoui, Moretti, Musumeci, Fazzini, Di Pinto, Cremona. All: Destro.

ARBITRO: Maninetti di Lovere.



: Ammoniti: Gadda (F), Misin (F), Pisani (P), Ferrante (F). Valdes (F).