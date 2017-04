Serie D girone F, Olympia Agnonese-Campobasso 2-0: tabellino e highlights. Diretta

Olympia Agnonese-Campobasso 2-0 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Grande vittoria dell'Olympia Agnonese che approfitta in pieno del passo falso della Sammaurese per scavalcarla e portarsi in zona playoff. Il 2-0 targato Margarita-Ragatzu non fa né caldo né freddo ad un Campobasso già salvo grazie all'ampio margine di vantaggio che possiede sulla Recanatese, ben quattordici punti. Per quanto riguarda i molisani, ora il proprio destino è nelle loro mani: basterà vincere nell'ultima giornata di campionato per potersi assicurare la chance di disputare i playoff, magari dal quarto posto invece che dal quinto.

OLYMPIA AGNONESE-CAMPOBASSO 2-0