Serie D girone F, Monticelli-Jesina 2-1: tabellino e highlights. Diretta

Monticelli-Jesina 2-1 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.

Una vittoria fondamentale per il Monticelli, una sconfitta indolore per la Jesina. Questo è il significato del 2-1 maturato oggi allo stadio Del Duca. Il gol di Sosi al 90' completa la rimonta biancazzurra iniziata con Giovannini in risposta alla rete in avvio di match firmata da Pierandrei, consegnando ai propri tifosi la speranza di poter ottenere il pass per i playoff, ora distanti un solo punto. Per la squadra di Jesi invece non cambia niente perché la salvezza è ormai archiviata. Il Monticelli si giocherà la stagione nell'ultima partita quando avrà lo scontro diretto con la Sammuarese e avrà l'obbligo di vincere per poter sperare.

MONTICELLI-JESINA 2-1