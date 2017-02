Serie D: Vastese e Fanfulla cambiano mister

Tramite una nota sul proprio sito ufficiale la Vastese (girone F) ha comunicato di aver risolto consensualmente il contratto con Gianluca Colavitto, allenatore della prima squadra. Come spiegato nel comunicato, la decisione è stata presa per provare a scuotere l'ambiente dopo la striscia negativa di cinque partite senza vittorie: per Colavitto è stata fatale la sconfitta di Recanati, la seconda consecutiva, che ha sancito l'uscita dalla zona playoff della squadra abruzzese. Il sostituto è Massimiliano Favo.

Un cambio anche nella netta sconfitta contro il Lecco è stata fatale ad Alexandro, oramai ex tecnico del. "Asd Cavenago Fanfulla - si legge nella nota - comunica di aver sollevato Alexandro Dossena dall'incarico di allenatore della Prima squadra. La società desidera ringraziare Dossena per il lavoro svolto con il massimo impegno,e passione e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale". I lombardi, in fondo alla classifica, non vincono da ben undici giornate.Solo pochi giorni fa anche il) aveva comunicato di aver esonerato il tecnico Claudio(sostituito da Vincenzo).