Serie D girone F, Fermana-Vis Pesaro 1-0: tabellino e highlights. Diretta

Fermana-Vis Pesaro 1-0 giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 29a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Recchioni.



FERMANA-VIS PESARO 1-0



Riprende la marcia della Fermana verso la Lega Pro. I gialloblù vincono nel big match di giornata contro una Vis Pesaro agguerrita, ma nervosa. Dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, nel secondo tempo arriva la svolta del match ed è rappresentata dal cartellino rosso sventolato a Gennari al 65'. La Fermana ha la ghiotta occasione di giocare i restanti 25 minuti in superiorità numerica e ne approfitta subito con Ferrante che buca Iglio per il vantaggio dei padroni di casa. La vittoria avvicina ancora di più l'obiettivo Lega Pro alla Fermana che ora è distante solo sei punti.



MARCATORE: 70' Ferrante (F)

FERMANA: Valentini, Clemente, Ispas, Misin, Comotto, Ferrante, Petrucci, Mane, Molinari (58' Cremona), D'Angelo (76' Margarita), Valdes (55' Gadda). A disp: Bottaluscio, Maghzaoui, Moretti, Musumeci, Fazzini, Di Pinto, Margarita, Cremona. All: Destro.

VIS PESARO: Iglio, Ficola, Mureno, Grieco, Gennari, Del Pivo, Comi, Raparo (71' Lignani), Costantino, Rossi (73' Cremones)i, Tedesco (66' Massarucci). A disp: Stefanelli, Paoli, Rossoni, Dadi, Bugaro, Santucci. All. Favo.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.



: Espulso 65' Gennari (V) per somma di ammonizioni Ammoniti: Raparo (V), Petrucci (F), Clemente (F), Misin (F), Mureno (V).