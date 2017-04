Serie D girone F: delirio Fermana, è Lega Pro

Serie D: risultati in diretta

Con il passo falso del Matelica (3-3 a Pesaro) scatta la festa in casa gialloblù: la Fermana torna nel calcio professionistico dopo ben undici anni di assenza. La truppa di mister Flavio Destro può stappare le bottiglie ancora prima di scendere in campo contro il Romagna Centro: il pareggio del Matelica contro il Vis Pesaro manda in paradiso i canarini, ormai irraggiungibili al primo posto.





Vis Pesaro che strappa il 3-3 in trasferta grazie alle reti di(doppietta) e: Matelica piange, mentre la Fermana ritrova la Lega Pro: un'annata, decisivi i gol di Rodolfoe Lucae un'ottima organizzazione di gioco.