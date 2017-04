Serie D girone F, Civitanovese-Vastese 1-5: tabellino e highlights. Diretta

Civitanovese-Vastese 1-5 giocata oggi, domenica 30 aprile 2017 alle ore 15.00. Match valido per la 30a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Comunale.

Come da molte domeniche a questa parte, l'impegno con la Civitanovese per qualsiasi squadra coincide con la vittoria e la Vastese non ha fatto eccezione. Gli ospiti spingono già dai primi minuti sul pedale dell'acceleratore e al 18' trovano il primo gol di giornata con Fiore. Lo stesso attaccante si ripete al 40' siglando lo 0-2, mentre le altre tre reti biancorosse arrivano nella seconda frazione di gioco con Campanella, Cosenza e Santoro. Nel recupero c'è anche spazio per il classico gol della bandiera che questa volta viene siglato da Rapagnani che sale così a tre reti nel corso del campionato.

CIVITANOVESE-VASTESE 1-5