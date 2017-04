Serie D girone F, Vultur Campobasso-Recanatese 1-1: tabellino e highlights. Diretta

Campobasso-Recanatese 1-1 giocata oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie D (girone F). Leggi il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Corona.

Termina con un pareggio la sfida tra Campobasso e Recanatese: 1-1 il risultato finale. La Recanatese passa in vantaggio al quarto d’ora: sugli sviluppi di un calcio d’angolo segna Sartori dopo una mischia in area di rigore. Il pareggio del Campobasso arriva al minuto 73': lungo traversone di Frabotta dalla trequarti per la testa di Martiniello che incorna e batte l’estremo difensore marchigiano.



CAMPOBASSO – RECANATESE 1-1



MARCATORI 15′ Sartori (R), 73′ Martiniello (C).



CAMPOBASSO: Palumbo, De Matteis (71′ Montuori), Frabotta, Germano (66′ Martiniello), Martinelli, Esposito, Improta, Grazioso, Fioretti, Iaboni, Pollice (46′ Loperfido). A disp. Mazzella, Russo, Frezzi, Fazio, D’Aversa, Vitelli. All. Silva.



RECANATESE: Foiera, Tomassetti, Mordini, Loiodice, Falco, Dominici, Gabrielli, Lauria (82′ Fioretti), Sartori, Villanova, Senigagliesi (71′ Rinaldi). A disp. Pesce, Patrizi, Sabatucci, Conti, Guzzini, Degano, Garcia. All. Soda.



ARIBITRO: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.



NOTE: Ammoniti, De Matteis (C), Frabotta (C), Rinaldi, Sartori (R).